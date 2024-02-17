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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Саттон Юнайтед
Брэдфорд Сити - Саттон Юнайтед: обзор матча 17 февраля 2024
Брэдфорд Сити
17.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Саттон Юнайтед
54'
К. Кавана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Саттон Юнайтед
90'
Желтая карточка
Д. Бузанис
Замена
T. Wright
️️️️
К. Кавана
72'
Замена
К. МакДональд
️️️️
M. Platt
71'
61'
Замена
S. Duke-McKenna
️️️️
L. Angol
61'
Замена
O. Sanderson
️️️️
D. Moore
ГОЛ! 1:0!
К. Кавана
Пас отдал
К. Одуор
54'
Желтая карточка
Д. Томкинсон
45'
+1
40'
Желтая карточка
L. Angol
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Alex Gilliead
(К)
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
30
Джо Киззи
ЦЗ
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
15
Craig Eastmond
(К)
ЦП
23
Ryan Jackson
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
14
Deon Moore
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
Брэдфорд Сити
39
Noah Wadsworth
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
28
Adam Wilson
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Саттон Юнайтед
39
Jay Williams
ЦЗ
6
Jack Taylor
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
18
O. Sanderson
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
4-5
24
29
Одуор
6
Стаббс
3
Томкинсон
3
Райдхэлг
17
39
Кук
10
Кавана
5
2
3-1-5
1
Бузанис
30
Киззи
3
5
15
10
Смит
8
14
9
11
5
29
МакДональд
29
МакДональд
5
10
Кавана
17
17
10
Кавана
14
18
18
14
9
10
10
9
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Саттон Юнайтед
39
Noah Wadsworth
ЦЗ
28
Adam Wilson
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
39
Jay Williams
ЦЗ
6
Jack Taylor
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
25
Steven Arnold
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
Остались в запасе
39
Noah Wadsworth
ЦЗ
28
Adam Wilson
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Остались в запасе
39
Jay Williams
ЦЗ
6
Jack Taylor
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
25
Steven Arnold
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
Статистика матча Брэдфорд Сити - Саттон Юнайтед
1
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
12
19
Офсайды
2
2
Количество передач
298
412
Сейвы
3
5
Точность передач %
57
65
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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