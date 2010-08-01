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Расписание матчей
Боруссия М - Ливерпуль
Боруссия М - Ливерпуль: обзор матча 01 августа 2010
Боруссия М
01.08.2010, воскресенье, 16:30
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Боруссия М - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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- : -
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Информация о матче
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