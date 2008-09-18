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Расписание матчей
Боруссия Д - Удинезе
Боруссия Д - Удинезе: обзор матча 18 сентября 2008
Боруссия Д
18.09.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА
0 : 2
Завершен
Удинезе
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Боруссия Д - Удинезе
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0
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Информация о матче
Помощники судьи:
Филип Шарп
Мо Матадар (оба - Англия)
Делегат:
Дейн Йост (Словения)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:40 (прямая)
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