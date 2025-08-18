Введите ваш ник на сайте
Рот-Вайсс - Боруссия Д
Рот-Вайсс - Боруссия Д
Рот-Вайсс - Боруссия Д: онлайн-трансляция 18 августа 2025
Рот-Вайсс
18.08.2025, понедельник, 21:45
Германия. Кубок, 1 раунд
- : -
Не начался
Боруссия Д
Матч
Личные встречи
Статистика матча Рот-Вайсс - Боруссия Д
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Стадион на Хафенштрассе
Новости команд
Все
Рот-Вайсс
Боруссия Д
Клубный ЧМ. «Реал» вышел в полуфинал благодаря победе над «Боруссией» (3:2)
6 июля, 01:01
2
«Реал» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025
5 июля, 21:50
Дерби двух «Боруссий», «РБ Лейпциг» сыграет с «Вольфсбургом» и другие пары 1/4 финала Кубка Германии
8 февраля 2021, 09:34
Кубок Германии. «Байер» вылетел от «Рот-Вайсса», «Боруссия» Д вышла в четвертьфинал
3 февраля 2021, 01:56
Клубный ЧМ. «Реал» вышел в полуфинал благодаря победе над «Боруссией» (3:2)
6 июля, 01:01
2
«Реал» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025
5 июля, 21:50
Больше новостей
Германия. Кубок
Германия. Кубок, 1 раунд
Пирмазенс
- : -
16.08.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
- : -
16.08.2025
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
- : -
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1 раунд
Хемелинген
- : -
16.08.2025
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
- : -
16.08.2025
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1 раунд
Пирмазенс
- : -
16.08.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
- : -
16.08.2025
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
- : -
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1 раунд
Хемелинген
- : -
16.08.2025
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
- : -
16.08.2025
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1 раунд
Ганза
- : -
16.08.2025
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1 раунд
Иллертиссен
- : -
16.08.2025
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1 раунд
Балингер
- : -
16.08.2025
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1 раунд
Шпортфройнде
- : -
16.08.2025
Фрайбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Энерги
- : -
16.08.2025
Ганновер-96
Последние матчи
Рот-Вайсс
Боруссия Д
Германия. Третья Лига, 2 тур
Хавелсе
1 : 1
09.08.2025
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 1 тур
Рот-Вайсс
1 : 1
01.08.2025
Мюнхен 1860
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Реал
3 : 2
05.07.2025
Боруссия Д
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Боруссия Д
2 : 1
02.07.2025
Монтеррей
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Боруссия Д
1 : 0
25.06.2025
Ульсан Хендэ
Германия. Третья Лига, 2 тур
Хавелсе
1 : 1
09.08.2025
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 1 тур
Рот-Вайсс
1 : 1
01.08.2025
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Штутгарт II
1 : 1
17.05.2025
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 37 тур
Рот-Вайсс
3 : 1
11.05.2025
Оснабрюк
Германия. Третья Лига, 36 тур
Мюнхен 1860
1 : 3
03.05.2025
Рот-Вайсс
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Реал
3 : 2
05.07.2025
Боруссия Д
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Боруссия Д
2 : 1
02.07.2025
Монтеррей
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Боруссия Д
1 : 0
25.06.2025
Ульсан Хендэ
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Мамелоди Сандаунс
3 : 4
21.06.2025
Боруссия Д
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Флуминенсе
0 : 0
17.06.2025
Боруссия Д
