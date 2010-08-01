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Расписание матчей
Порту - Бордо
Порту - Бордо: обзор матча 01 августа 2010
Порту
01.08.2010, воскресенье, 18:45
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Бордо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Порту - Бордо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
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Франция. Кубок, 1/32 финала
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Информация о матче
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