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Расписание матчей
Паниониос - Бордо
Паниониос - Бордо: обзор матча 19 декабря 2007
Паниониос
19.12.2007, среда, 22:45
Кубок УЕФА, группа H, 5 тур
2 : 3
Завершен
Бордо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Паниониос - Бордо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Паниониос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
0 : 0
18.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 6 тур
Паниониос
0 : 2
11.07.2020
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ларисса
0 : 0
06.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 4 тур
Паниониос
2 : 1
27.06.2020
Ксанти
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 1
22.06.2020
Паниониос
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Неас Смирнис
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