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Расписание матчей
Болтон - Брага
Болтон - Брага: обзор матча 25 октября 2007
Болтон
25.10.2007, четверг, 23:00
Кубок УЕФА, группа F, 1 тур
1 : 1
Завершен
Брага
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Матчи команд
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