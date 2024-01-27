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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Карлайл Юнайтед - Болтон
Карлайл Юнайтед - Болтон: обзор матча 27 января 2024
Карлайл Юнайтед
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 30 тур
1 : 4
Завершен
Болтон
71'
J. Gibson
31'
Z. Ashworth
36'
П. Магома
90+1'
К. Демпси
90+7'
Н. Огбета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Болтон
90'
+7
ГОЛ! 1:4!
Н. Огбета
Пас отдал
Д. Когли
90'
+4
Замена
Н. Огбета
️️️️
Z. Ashworth
90'
+3
Замена
К. Мендес
️️️️
К. Демпси
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
К. Демпси
Пас отдал
А. Морли
85'
Желтая карточка
Д. Когли
82'
Замена
А. Морли
️️️️
П. Магома
Замена
Д. Гарнер
️️️️
H. Neal
81'
74'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
В. Адебойежо
74'
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Чарльз
Замена
Д. Вела
️️️️
O. Moxon
72'
ГОЛ! 1:2!
J. Gibson
71'
62'
Желтая карточка
Э. Тоал
Желтая карточка
J. Mellish
51'
Замена
J. Diamond
️️️️
D. Butterworth
46'
Замена
J. Gibson
️️️️
Э. МакКалмонт
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
П. Магома
Пас отдал
Z. Ashworth
31'
ГОЛ! 0:1!
Z. Ashworth
Пас отдал
Д. Шихан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
20
Paul Huntington
(К)
ЦЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
18
Jack Ellis
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
8
Owen Moxon
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
4
Рикарду Сантуш
(К)
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
25
Парис Магома
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
8
Джош Шихан
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
16
Джош Вела
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
27
Sean Grehan
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
7
Jack Diamond
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Болтон
43
Joel Coleman
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
2
Luke Matheson
ЦЗ
5
Аарон Морли
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
2-1-4-3
21
Льюис
6
Лавелл
20
19
Робинсон
8
МакКалмонт
4
8
18
22
59
14
3-2-3-2
1
Бакстер
3
18
Тоал
4
Сантуш
2
Когли
15
Айредейл
25
Магома
10
Демпси
8
Шихан
19
Чарльз
20
Адебойежо
8
16
Вела
16
Вела
8
8
МакКалмонт
14
14
8
МакКалмонт
14
7
7
14
4
14
Гарнер
14
Гарнер
4
3
3
Огбета
3
Огбета
3
25
Магома
5
Морли
5
Морли
25
Магома
10
Демпси
7
Мендес
7
Мендес
10
Демпси
20
Адебойежо
10
Бедварссон
10
Бедварссон
20
Адебойежо
19
Чарльз
35
Джером
35
Джером
19
Чарльз
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Болтон
13
Gabriel Breeze
ВР
24
Шон Магуайр
ЦФ
27
Sean Grehan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
43
Joel Coleman
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
24
Шон Магуайр
ЦФ
27
Sean Grehan
ЦФ
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Болтон
1
2
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
6
9
Офсайды
2
1
Количество передач
305
515
Сейвы
4
1
Точность передач %
57
77
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Посещаемость:
11443
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