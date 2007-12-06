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Расписание матчей
Црвена Звезда - Болтон
Црвена Звезда - Болтон: обзор матча 06 декабря 2007
Црвена Звезда
06.12.2007, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа F, 4 тур
0 : 1
Завершен
Болтон
Матч
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Статистика матча Црвена Звезда - Болтон
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Матчи команд
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Црвена Звезда
- : -
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31.10.2026
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Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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