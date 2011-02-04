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Расписание матчей
Унион Эспаньола - Боливар
Унион Эспаньола - Боливар: обзор матча 04 февраля 2011
Унион Эспаньола
04.02.2011, пятница, 02:00
Кубок Либертадорес, Финал
0 : 0
Завершен
Боливар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Унион Эспаньола - Боливар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 29 тур
Унион Эспаньола
2 : 4
01.12.2025
О'Хиггинс
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Лимаче
1 : 0
22.11.2025
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 27 тур
Унион Эспаньола
1 : 2
08.11.2025
Коло-Коло
Чили. Примера, 26 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
0 : 0
03.11.2025
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 25 тур
Кобресаль
1 : 0
26.10.2025
Унион Эспаньола
Боливар
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Потоси
- : -
22.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Боливар
2 : 1
27.10.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
Боливия. Примера, 21 тур
Боливар
1 : 0
12.10.2026
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Унион Эспаньола
Боливар
«Акрон» купил игрока сборной Боливии
2025.09.11 19:00
2
«Акрон» заинтересовался Рошей
2025.07.22 12:30
«Акрон» купил боливийского латераля
2025.06.17 11:43
«Акрон» собрался выкупить игрока сборной Боливии
2025.04.25 14:00
«Спартак» не делал предложений по Видалю, игроком интересовалась «Балтика»
2024.05.10 11:00
2
«Спартак» не делал предложений по Видалю, игроком интересовалась «Балтика»
2024.05.10 11:00
2
Агент Мендеса раскрыл подробности трансфера игрока в ЦСКА
2022.07.30 10:56
ЦСКА согласовал трансфер Мендеса за 2,5 миллиона (La Tercera)
2022.07.28 10:00
Агент Мендеса отреагировал на слухи об интересе ЦСКА
2022.06.30 09:41
ЦСКА сделал предложение по трансферу опорника сборной Чили Мендеса
2022.06.29 01:20
1
«Акрон» купил игрока сборной Боливии
2025.09.11 19:00
2
«Акрон» заинтересовался Рошей
2025.07.22 12:30
«Акрон» купил боливийского латераля
2025.06.17 11:43
«Акрон» собрался выкупить игрока сборной Боливии
2025.04.25 14:00
«Балтика» близка к аренде Роберто Карлоса
2023.06.26 20:32
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