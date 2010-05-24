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Расписание матчей
ЮАР - Болгария
ЮАР - Болгария: обзор матча 24 мая 2010
ЮАР
24.05.2010, понедельник, 22:15
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Болгария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЮАР - Болгария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
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