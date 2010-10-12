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Расписание матчей
Саудовская Аравия - Болгария
Саудовская Аравия - Болгария: обзор матча 12 октября 2010
Саудовская Аравия
12.10.2010, вторник, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Болгария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саудовская Аравия - Болгария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саудовская Аравия
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
0 : 0
10.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Пуэрто-Рико
0 : 3
06.06.2026
Саудовская Аравия
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
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0 : 2
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3 : 0
03.10.2026
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