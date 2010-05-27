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Расписание матчей
Сиэтл - Бока Хуниорс
Сиэтл - Бока Хуниорс: обзор матча 27 мая 2010
Сиэтл
27.05.2010, четверг, 06:30
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Бока Хуниорс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сиэтл - Бока Хуниорс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
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