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Расписание матчей
ПСЖ - Бока Хуниорс
ПСЖ - Бока Хуниорс: обзор матча 31 июля 2011
ПСЖ
31.07.2011, воскресенье, 17:00
Emirates Cup, 2 тур
3 : 0
Завершен
Бока Хуниорс
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Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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ПСЖ
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