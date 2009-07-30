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Расписание матчей
Бока Хуниорс - Милан
Бока Хуниорс - Милан: обзор матча 30 июля 2009
Бока Хуниорс
30.07.2009, четверг, 20:30
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бока Хуниорс - Милан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бока Хуниорс
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- : -
22.11.2026
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01.11.2026
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Копа Судамерикана, 1/2 финала
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21.10.2026
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17.10.2026
Тальерес де Кордоба
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22.11.2026
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05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
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31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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