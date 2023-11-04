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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Бока Хуниорс - Флуминенсе
Бока Хуниорс - Флуминенсе: обзор матча 04 ноября 2023
Бока Хуниорс
04.11.2023, суббота, 23:00
Кубок Либертадорес, Финал
1 : 2
Завершен
Флуминенсе
72'
Л. Адвинкула
36'
Г. Кано
99'
Д. Кеннеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бока Хуниорс - Флуминенсе
Желтая карточка
М. Сараччи
120'
120'
Желтая карточка
Г. Кано
Замена
B. Valdez
️️️️
Х. Николас Фигаль
113'
Замена
В. Таборда
️️️️
К. Медина
106'
Замена
М. Сараччи
️️️️
Э. Фернандес
106'
Красная карточка
Ф. Фабра
105'
+7
105'
+7
Желтая карточка
Нино
103'
Замена
Д. Брас
️️️️
Кено
101'
Вторая желтая
Д. Кеннеди
99'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кеннеди
Пас отдал
Кено
Желтая карточка
Л. Лангони
94'
Замена
L. Janson
️️️️
М. Мерентьель
91'
89'
Желтая карточка
Д. Кеннеди
85'
Замена
Гуга
️️️️
С. Хавьер
80'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Гансо
80'
Замена
Лима
️️️️
Мартинелли
80'
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Марсело
Замена
Л. Лангони
️️️️
В. Барко
78'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
Э. Кавани
78'
ГОЛ! 1:1!
Л. Адвинкула
Пас отдал
К. Медина
72'
Желтая карточка
Х. Николас Фигаль
68'
67'
Желтая карточка
Кено
Желтая карточка
Э. Кавани
64'
52'
Замена
Марлон
️️️️
Ф. Мело
36'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кано
Пас отдал
Кено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бока Хуниорс
44
Серхио Ромеро
(К)
ВР
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
6
Кристиан Медина
ЦП
28
Pol Fernández
ЦП
6
Эсекьель Фернандес
ЦП
4
Валентин Барко
ЦП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
33
Нино
(К)
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Бока Хуниорс
30
Javier García
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
18
Bruno Valdez
ЦЗ
57
Марсело Вейгандт
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Хорман Кампусано
ОП
33
Juan Ramírez
ЦП
49
Diego González
ЦП
20
Висенте Таборда
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
41
Лука Лангони
ЦФ
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
5
Александер
ОП
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
45
Лима
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
3-4-3
44
Ромеро
4
Фигаль
2
Валентини
18
Фабра
6
Медина
6
Фернандес
4
Барко
28
16
Мерентьель
10
Кавани
17
Адвинкула
3-2-2-1-2
1
Фабио
2
Хавьер
33
Нино
12
Марсело
30
Мело
7
Андре
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Ариас
14
Кано
20
Кено
6
Фернандес
4
Сараччи
4
Сараччи
6
Фернандес
4
Фигаль
18
18
4
Фигаль
6
Медина
20
Таборда
20
Таборда
6
Медина
10
Кавани
9
Бенедетто
9
Бенедетто
10
Кавани
16
Мерентьель
17
17
16
Мерентьель
4
Барко
41
Лангони
41
Лангони
4
Барко
12
Марсело
16
Барбоза
16
Барбоза
12
Марсело
30
Мело
4
Марлон
4
Марлон
30
Мело
20
Кено
44
Брас
44
Брас
20
Кено
2
Хавьер
23
Гуга
23
Гуга
2
Хавьер
8
Мартинелли
45
Лима
45
Лима
8
Мартинелли
10
Гансо
9
Кеннеди
9
Кеннеди
10
Гансо
Остались в запасе
Бока Хуниорс
Флуминенсе
30
Javier García
ВР
57
Марсело Вейгандт
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Хорман Кампусано
ОП
33
Juan Ramírez
ЦП
49
Diego González
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
22
Педро Ранхел
ВР
5
Александер
ОП
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
30
Javier García
ВР
57
Марсело Вейгандт
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Хорман Кампусано
ОП
33
Juan Ramírez
ЦП
49
Diego González
ЦП
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
5
Александер
ОП
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Бока Хуниорс - Флуминенсе
4
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Маракана
Новости команд
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Бока Хуниорс
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