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Расписание матчей
Сидней - Блэкберн
Сидней - Блэкберн: обзор матча 31 июля 2010
Сидней
31.07.2010, суббота, 13:15
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Блэкберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сидней - Блэкберн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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