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Расписание матчей
Штурм - Блэкберн
Штурм - Блэкберн: обзор матча 10 июля 2010
Штурм
10.07.2010, суббота, 20:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Блэкберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Штурм - Блэкберн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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