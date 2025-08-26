Бирмингем Сити

«Бирмингем» при Руни опустился на 13 мест в таблице

Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала

Руни прокомментировал свое увольнение из «Бирмингема»

Стало известно, от какого предложения отказался Руни ради работы в «Бирмингеме»

Руни рассказал, что он изменит в «Бирмингеме»

Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги

Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»

Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»

Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне