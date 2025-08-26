Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бирмингем Сити - Порт Вейл
Бирмингем Сити - Порт Вейл: онлайн-трансляция 26 августа 2025
Бирмингем Сити
26.08.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Порт Вейл
Матч
Статистика матча Бирмингем Сити - Порт Вейл
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Бирмингем Сити
Порт Вейл
Руни прокомментировал свое увольнение из «Бирмингема»
2 января 2024, 18:03
Руни уволен из «Бирмингема»
2 января 2024, 14:36
5
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
20 декабря 2023, 01:15
3
«Бирмингем» при Руни опустился на 13 мест в таблице
12 ноября 2023, 12:41
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
2 ноября 2023, 07:43
Руни прокомментировал свое увольнение из «Бирмингема»
2 января 2024, 18:03
Руни уволен из «Бирмингема»
2 января 2024, 14:36
5
«Бирмингем» при Руни опустился на 13 мест в таблице
12 ноября 2023, 12:41
Руни рассказал, что он изменит в «Бирмингеме»
27 октября 2023, 10:15
Стало известно, от какого предложения отказался Руни ради работы в «Бирмингеме»
15 октября 2023, 16:36
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
20 декабря 2023, 01:15
3
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
2 ноября 2023, 07:43
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
5 января 2020, 14:59
1
Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»
5 января 2020, 01:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне
4 января 2020, 22:24
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Бирмингем Сити
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 4 тур
Порт Вейл
1 : 2
19.08.2025
Стивенидж
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Блэкберн
1 : 2
16.08.2025
Бирмингем Сити
Англия. Первая лига, 3 тур
Бертон Альбион
0 : 0
16.08.2025
Порт Вейл
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
08.08.2025
Ипсвич Таун
Англия. Первая лига, 2 тур
Порт Вейл
0 : 0
07.08.2025
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Блэкберн
1 : 2
16.08.2025
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
08.08.2025
Ипсвич Таун
Англия. Первая лига, 46 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 2
03.05.2025
Бирмингем Сити
Англия. Первая лига, 42 тур
Блэкпул
0 : 2
30.04.2025
Бирмингем Сити
Англия. Первая лига, 45 тур
Бирмингем Сити
4 : 0
27.04.2025
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 4 тур
Порт Вейл
1 : 2
19.08.2025
Стивенидж
Англия. Первая лига, 3 тур
Бертон Альбион
0 : 0
16.08.2025
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 2 тур
Порт Вейл
0 : 0
07.08.2025
Кардифф
Англия. Первая лига, 1 тур
Ротерхэм
2 : 1
02.08.2025
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 46 тур
Порт Вейл
0 : 1
03.05.2025
Гиллинхэм
Архив
