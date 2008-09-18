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Расписание матчей
Бешикташ - Металлист
Бешикташ - Металлист: обзор матча 18 сентября 2008
Бешикташ
18.09.2008, четверг, 21:30
Кубок УЕФА
1 : 0
Завершен
Металлист
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бешикташ - Металлист
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
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3 : 2
05.11.2026
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Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
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Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
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2 : 2
22.10.2026
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0 : 3
04.06.2023
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1 : 2
29.05.2023
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2 : 0
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Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Помощники судьи:
Петер Экстрем
Петер Мартинссон (оба - Швеция)
Делегат:
Барри Тейлор (Англия)
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
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