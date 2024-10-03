Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Айнтрахт
Бешикташ - Айнтрахт: обзор матча 03 октября 2024
Бешикташ
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
1 : 3
Завершен
Айнтрахт
90+3'
А. Масуаку
19'
О. Мармуш (П)
22'
Э. Эбимбе
82'
А. Кнауфф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Айнтрахт
ГОЛ! 1:3!
А. Масуаку
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
У. Экитике
85'
Замена
А. Аменда
️️️️
Н. Нкунку
82'
ГОЛ! 0:3!
А. Кнауфф
Пас отдал
И. Матанович
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Ч. Ндур
77'
Замена
С. Учан
️️️️
Ж. Фернандеш
77'
74'
Замена
Э. Скири
️️️️
Х. Ларссон
67'
Желтая карточка
Н. Нкунку
Замена
О. Булут
️️️️
Й. Свенссон
63'
Замена
С. Кылыксой
️️️️
М. Рашица
63'
62'
Замена
У. Экитике
️️️️
О. Мармуш
62'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Э. Эбимбе
Желтая карточка
Ч. Ндур
56'
48'
Желтая карточка
Р. Кох
46'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
М. Гетце
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
34'
Пенальти не реализован!
Ч. Иммобиле
27'
22'
ГОЛ! 0:2!
Э. Эбимбе
Пас отдал
Р. Кох
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Мармуш
Желтая карточка
Ф. Удуохай
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
(К)
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Робин Кох
(К)
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
31
Игор Матанович
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Бешикташ
94
Гектуг Байтекин
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
48
Салих Учан
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
1
Nils Ramming
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
77
Noah Fenyö
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
3-3-1-3
30
Дестаноглу
26
Масуаку
3
Паулиста
2
Удуохай
22
Свенссон
83
Фернандеш
27
Ндур
7
Рашица
9
Иммобиле
27
Рафа
7
Мучи
4-2-2-2
40
Сантос
5
Кристенсен
3
Теате
4
Кох
27
Нкунку
81
Дауд
15
Ларссон
29
Эбимбе
27
Гетце
22
Мармуш
31
Матанович
83
Фернандеш
48
Учан
48
Учан
83
Фернандеш
27
Ндур
23
Мариу
23
Мариу
27
Ндур
22
Свенссон
6
Булут
6
Булут
22
Свенссон
7
Рашица
90
Кылыксой
90
Кылыксой
7
Рашица
27
Нкунку
12
Аменда
12
Аменда
27
Нкунку
15
Ларссон
6
Скири
6
Скири
15
Ларссон
27
Гетце
8
Шаиби
8
Шаиби
27
Гетце
22
Мармуш
22
Экитике
22
Экитике
22
Мармуш
29
Эбимбе
7
Кнауфф
7
Кнауфф
29
Эбимбе
Остались в запасе
Бешикташ
Айнтрахт
94
Гектуг Байтекин
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
1
Йенс Граль
ВР
1
Nils Ramming
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
94
Гектуг Байтекин
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
1
Nils Ramming
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Бешикташ - Айнтрахт
3
3
Всего ударов по воротам
27
11
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
11
1
Нарушения
10
11
Офсайды
1
3
Количество передач
589
320
Сейвы
2
10
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
14
1
xG (ожидаемые голы)
1.94
2.22
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Айнтрахт
- : -
02.12.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Джон Битон
(Стратклайд)
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
Айнтрахт
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Галатасарая» на победу в матче 13-го тура
10:08
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
27 ноября
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Галатасарая» на победу в матче 13-го тура
10:08
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
27 ноября
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+