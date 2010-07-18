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Расписание матчей
Бенфика - Гронинген
Бенфика - Гронинген: обзор матча 18 июля 2010
Бенфика
18.07.2010, воскресенье, 00:15
Товарищеские матчи
3 : 3
Завершен
Гронинген
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бенфика - Гронинген
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
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- : -
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Аякс
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Экселсиор
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11.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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