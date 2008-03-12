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Расписание матчей
Хетафе - Бенфика
Хетафе - Бенфика: обзор матча 12 марта 2008
Хетафе
12.03.2008, среда, 23:00
Кубок УЕФА, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Бенфика
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Хетафе - Бенфика
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Матчи команд
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- : -
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2 : 0
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