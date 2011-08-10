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Расписание матчей
Словения - Бельгия
Словения - Бельгия: обзор матча 10 августа 2011
Словения
10.08.2011, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Бельгия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Словения - Бельгия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Бельгия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Стадион:
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