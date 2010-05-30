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Расписание матчей
Беларусь - Южная Корея
Беларусь - Южная Корея: обзор матча 30 мая 2010
Беларусь
30.05.2010, воскресенье, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Южная Корея
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Беларусь - Южная Корея
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
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0 : 0
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26.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
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- : -
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Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 0
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0 : 0
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