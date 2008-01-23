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Расписание матчей
Бейтар - Шахтер
Бейтар - Шахтер: обзор матча 23 января 2008
Бейтар
23.01.2008, среда, 21:00
Кубок Первого Канала, группа A, 1 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер
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Статистика матча Бейтар - Шахтер
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0
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0
0
Матчи команд
Бейтар
Лига конференций, 3 раунд
Аустрия
1 : 2
13.08.2026
Бейтар
Лига конференций, 3 раунд
Бейтар
1 : 2
06.08.2026
Аустрия
Лига конференций, 2 раунд
Бейтар
2 : 3
30.07.2026
АЕК
Лига конференций, 2 раунд
АЕК
0 : 1
23.07.2026
Бейтар
Лига конференций, 3 раунд
Бейтар
3 : 1
14.08.2025
Рига
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
Тедди
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