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Расписание матчей
Брага - Бавария
Брага - Бавария: обзор матча 29 ноября 2007
Брага
29.11.2007, четверг, 23:00
Кубок УЕФА, группа F, 3 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
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Статистика матча Брага - Бавария
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Матчи команд
Брага
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