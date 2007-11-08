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Расписание матчей
Спартак - Байер
Спартак - Байер: обзор матча 08 ноября 2007
Спартак
08.11.2007, четверг, 19:00
Кубок УЕФА, группа E, 2 тур
2 : 1
Завершен
Байер
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Статистика матча Спартак - Байер
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Матчи команд
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
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01.11.2026
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25.10.2026
Байер
Информация о матче
Помощники судьи:
Сигурдур-Оли Торлейфссон
Ингвар Гудфиннссон (оба - Исландия)
Стадион:
Лужники
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