Спартак - Зенит
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Сонненхоф Гросаспах - Байер
Сонненхоф Гросаспах - Байер: обзор матча 15 августа 2025
Сонненхоф Гросаспах
15.08.2025, пятница, 19:00
Германия. Кубок, 1 раунд
0 : 4
Завершен
Байер
32'
П. Шик
74'
Артур
87'
А. Гримальдо (П)
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Сонненхоф Гросаспах - Байер
Завершен
Замена
Lorenz Ender
️️️️➡️️
Michael Kleinschrodt
88'
Замена
Niklas Pollex
️️️️➡️️
Loris Maier
88'
87'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Алехандро Гримальдо
Красная карточка
Mert Tasdelen
82'
Замена
Leon Maier
️️️️➡️️
Benedikt Landwehr
77'
74'
ГОЛ! 0:2!
Артур
Пас отдал
Эрнест Поку
Замена
Marius Kunde
️️️️➡️️
Christian Mistl
70'
Замена
Lukas Stoppel
️️️️➡️️
Fabian Eisele
70'
Вторая желтая
Volkan Çeliktaş
67'
65'
Замена
Аксель Тапе
️️️️➡️️
Пьеро Хинкапе
65'
Замена
Эрнест Поку
️️️️➡️️
Нейтан Телла
Желтая карточка
Volkan Çeliktaş
64'
Желтая карточка
Michael Kleinschrodt
61'
47'
Желтая карточка
Эдмон Тапсоба
46'
Замена
Алехандро Гримальдо
️️️️➡️️
Амин Адли
43'
Желтая карточка
Амин Адли
32'
ГОЛ! 0:1!
Патрик Шик
Пас отдал
Амин Адли
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сонненхоф Гросаспах
22
Benedikt Landwehr
ЦЗ
25
Arbnor Nuraj
ЦЗ
14
Niklas Mohr
ЦЗ
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
6
Christian Mistl
ЦП
10
Mert Tasdelen
ЦП
5
Volkan Çeliktaş
(К)
ЦП
27
Loris Maier
ЦП
11
Michael Kleinschrodt
ЦФ
1
Maximilian Reule
ЦФ
23
Fabian Eisele
ЦФ
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
(К)
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
30
Ibrahim Maza
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Сонненхоф Гросаспах
12
Alexander Michalik
ВР
17
Lorenz Ender
ЦЗ
18
Niklas Pollex
ЦП
21
Luca Damiano Molinari
ЦП
35
Lukas Stoppel
ЦП
37
Hugo Kretschmar
ЦП
20
Leon Maier
ЦП
16
Marius Kunde
ЦП
19
Mike Huras
ЦФ
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
19
Эрнест Поку
ЦФ
18
Alejo Sarco
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
17
Farid Alfa-Ruprecht
ЦФ
35
Christian Kofane
ЦФ
4-4-3
22
14
15
Айдонис
25
6
5
27
10
23
1
11
4-2-1-3
1
Флеккен
13
Артур
12
Тапсоба
4
Куанса
3
Хинкапе
8
Андрих
24
Гарсия
23
Телла
30
14
Шик
21
Адли
11
17
17
11
27
18
18
27
23
35
35
23
22
20
20
22
6
16
16
6
21
Адли
20
Гримальдо
20
Гримальдо
21
Адли
3
Хинкапе
16
Тапе
16
Тапе
3
Хинкапе
23
Телла
19
Поку
19
Поку
23
Телла
Остались в запасе
Сонненхоф Гросаспах
Байер
12
Alexander Michalik
ВР
21
Luca Damiano Molinari
ЦП
37
Hugo Kretschmar
ЦП
19
Mike Huras
ЦФ
28
Янис Бласвих
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
18
Alejo Sarco
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
17
Farid Alfa-Ruprecht
ЦФ
35
Christian Kofane
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Сонненхоф Гросаспах - Байер
2
2
2
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
16
10
Офсайды
0
1
Количество передач
241
555
Сейвы
6
4
Точность передач %
75
90
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
17
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Информация о матче
Главный судья:
Michael Bacher, Germany
Стадион:
WIRmachenDRUCK Arena, Aspach
Новости команд
Германия. Кубок
Последние матчи
