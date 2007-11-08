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Расписание матчей
Динамо Загреб - Базель
Динамо Загреб - Базель: обзор матча 08 ноября 2007
Динамо Загреб
08.11.2007, четверг, 22:15
Кубок УЕФА, группа D, 2 тур
0 : 0
Завершен
Базель
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Матчи команд
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Информация о матче
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Максимир
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