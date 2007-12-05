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Расписание матчей
Базель - Бранн
Базель - Бранн: обзор матча 05 декабря 2007
Базель
05.12.2007, среда, 22:45
Кубок УЕФА, группа D, 4 тур
1 : 0
Завершен
Бранн
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Статистика матча Базель - Бранн
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0
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Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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