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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Мэнсфилд Таун
Бэрроу - Мэнсфилд Таун: обзор матча 27 апреля 2024
Бэрроу
27.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 46 тур
1 : 1
Завершен
Мэнсфилд Таун
58'
K. Spence
17'
G. Maris
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Мэнсфилд Таун
Замена
J. Proctor
️️️️
D. Campbell
88'
88'
Замена
C. MacDonald
️️️️
S. McLaughlin
86'
Желтая карточка
Л. Рид
Желтая карточка
N. Canavan
86'
69'
Желтая карточка
К. Джонсон
67'
Замена
К. Джонсон
️️️️
G. Maris
67'
Замена
A. Lewis
️️️️
S. Quinn
67'
Замена
J. Gale
️️️️
D. Keillor-Dunn
Замена
E. Acquah
️️️️
D. Telford
59'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
К. Стоктон
59'
ГОЛ! 1:1!
K. Spence
Пас отдал
S. Foley
58'
Замена
S. Foley
️️️️
G. Ray
50'
46'
Замена
O. Clarke
️️️️
H. Boateng
31'
Желтая карточка
H. Boateng
17'
ГОЛ! 0:1!
G. Maris
Пас отдал
Л. Рид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
11
Эллиот Ньюби
ПВ
15
George Ray
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
21
Hiram Boateng
ЦП
25
Луис Рид
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
27
Luca Stephenson
ЦП
34
Бен Уитфилд
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
33
Emile Acquah
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
Мэнсфилд Таун
15
George Cooper
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
22
Каллум Джонсон
ПЗ
8
Ollie Clarke
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
3-1-5
17
Честер
8
22
11
Ньюби
16
29
13
Стоктон
19
27
1-2-5
44
Флинт
21
25
Рид
10
7
Экинс
9
3
16
13
Стоктон
34
Уитфилд
34
Уитфилд
13
Стоктон
15
16
16
15
19
33
33
19
16
9
9
16
16
18
18
16
10
22
Джонсон
22
Джонсон
10
21
8
8
21
3
12
12
3
50
19
19
50
Остались в запасе
Бэрроу
Мэнсфилд Таун
12
Josh Lillis
ВР
27
Luca Stephenson
ЦП
Главный тренер
Энди Уинг
15
George Cooper
ЦЗ
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
27
Luca Stephenson
ЦП
Остались в запасе
15
George Cooper
ЦЗ
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Бэрроу - Мэнсфилд Таун
1
3
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
12
15
Офсайды
0
2
Количество передач
441
533
Сейвы
0
5
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 1
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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