Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Барнсли - Брайтон
Барнсли - Брайтон: онлайн-трансляция 23 сентября 2025
Барнсли
23.09.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
- : -
Не начался
Брайтон
Матч
Личные встречи
Статистика матча Барнсли - Брайтон
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Барнсли
Брайтон
«Брайтон» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.44
Вчера, 10:54
«Челси» арендовал аргентинского полузащитника
1 сентября, 17:30
АПЛ. «Манчестер Сити» вел против «Брайтона», но проиграл (1:2)
31 августа, 18:01
1
«Брайтон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2025
31 августа, 14:50
«Брайтон» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 8.50
30 августа, 12:04
Слонина вернулся в «Челси»
1 января, 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
17 сентября 2024, 23:51
Автобус «Барнсли» загорелся по пути с матча Лиги 1
8 октября 2023, 09:49
1
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
8 января 2022, 21:09
1
Семилетний фанат «Халл Сити» пострадал на матче с «Барнсли». Ему попали в лицо файером
7 ноября 2021, 13:52
«Брайтон» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.44
Вчера, 10:54
«Челси» арендовал аргентинского полузащитника
1 сентября, 17:30
АПЛ. «Манчестер Сити» вел против «Брайтона», но проиграл (1:2)
31 августа, 18:01
1
«Брайтон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2025
31 августа, 14:50
«Брайтон» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 8.50
30 августа, 12:04
Англия. Кубок лиги
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Барнсли
- : -
23.09.2025
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Линкольн
- : -
23.09.2025
Челси
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Бернли
- : -
23.09.2025
Кардифф
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Рексхэм
- : -
23.09.2025
Рединг
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вулверхэмптон
- : -
23.09.2025
Эвертон
Последние матчи
Барнсли
Брайтон
Англия. Первая лига, 8 тур
Барнсли
3 : 2
13.09.2025
Рединг
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Борнмут
2 : 1
13.09.2025
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Брайтон
2 : 1
31.08.2025
Манчестер Сити
Англия. Первая лига, 6 тур
Барнсли
3 : 1
30.08.2025
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Оксфорд
0 : 6
27.08.2025
Брайтон
Англия. Первая лига, 8 тур
Барнсли
3 : 2
13.09.2025
Рединг
Англия. Первая лига, 6 тур
Барнсли
3 : 1
30.08.2025
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Барнсли
2 : 1
26.08.2025
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 5 тур
Уимблдон
2 : 0
23.08.2025
Барнсли
Англия. Первая лига, 4 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 1
19.08.2025
Барнсли
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Борнмут
2 : 1
13.09.2025
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Брайтон
2 : 1
31.08.2025
Манчестер Сити
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Оксфорд
0 : 6
27.08.2025
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Эвертон
2 : 0
24.08.2025
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Брайтон
1 : 1
16.08.2025
Фулхэм
