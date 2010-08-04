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Расписание матчей
Южная Корея - Барселона
Южная Корея - Барселона: обзор матча 04 августа 2010
Южная Корея
04.08.2010, среда, 15:00
Товарищеские матчи
2 : 5
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Южная Корея - Барселона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
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Испания. Примера, 10 тур
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25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
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