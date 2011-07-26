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Расписание матчей
Барселона - Интернасьонал
Барселона - Интернасьонал: обзор матча 26 июля 2011
Барселона
26.07.2011, вторник, 20:15
Audi Cup, 1/2 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Интернасьонал
15'
Т. Алькантара
62'
Джонатан
55'
Боливар
85'
Л. Дамиао
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Интернасьонал
ГОЛ!
Педро
4:2
Пенальти не реализован!
З. Роберто
Пенальти не реализован!
Жеффрен
ГОЛ!
Л. Роджиа
3:2
ГОЛ!
Э. Абидаль
3:1
Пенальти не реализован!
Л. Дамиао
ГОЛ!
Джонатан
2:1
ГОЛ!
Клебер
1:1
ГОЛ!
Д. Вилья
1:0
ГОЛ! 2:2!
Л. Дамиао
Замена
Л. Роджиа
️️️️
Андрезиньо
Замена
Далтон
️️️️
Ней
Замена
З. Роберто
️️️️
А. Д'Алессандро
Замена
Ренан
️️️️
М. Болатти
Желтая карточка
Тинга
Замена
Глайдсон
️️️️
Тинга
ГОЛ! 2:1!
Джонатан
Замена
Р. Гуларт
️️️️
Элтон
ГОЛ! 1:1!
Боливар
Замена
Джонатан
️️️️
С. Кейта
Замена
Педро
️️️️
Х. Сориано
Замена
Д. Вилья
️️️️
И. Афеллай
Замена
Жеффрен
️️️️
А. Иньеста
Замена
Э. Абидаль
️️️️
Максвелл
Замена
Х. Мануэль Пинто
️️️️
В. Вальдес
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
Р. Моледо
ГОЛ! 1:0!
Т. Алькантара
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Хонатан Сориано
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Интернасьонал
30
Муриэль
ВР
10
Клебер
ЦЗ
2
Ней
ЦЗ
4
Боливар
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
7
Тинга
ОП
6
Элтон
ЦП
4
Андрес Д'Алессандро
ЦП
11
Андрезиньо
ЦП
23
Марио Болатти
ЦП
12
Леандро Дамиао
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
9
Жеффрен
ЦП
6
Джонатан
ЦП
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Интернасьонал
10
Ренан
ВР
4
Далтон
ЦЗ
0
Глайдсон
ЦП
28
Рикардо Гуларт
ЦП
3
Зе Роберто
ЦП
19
Лукас Роджиа
ЦФ
2-1-3-2
26
Вальдес
17
Максвелл
3
Фонтас
5
Бускетс
6
Алькантара
8
Иньеста
20
Кейта
19
Сориано
17
Афеллай
4-1-4-1
30
Муриэль
2
Ней
4
Боливар
4
Моледо
10
Клебер
7
Тинга
4
Д'Алессандро
11
Андрезиньо
23
Болатти
6
Элтон
12
Дамиао
26
Вальдес
13
Пинто
13
Пинто
26
Вальдес
17
Максвелл
22
Абидаль
22
Абидаль
17
Максвелл
8
Иньеста
9
Жеффрен
9
Жеффрен
8
Иньеста
20
Кейта
6
Джонатан
6
Джонатан
20
Кейта
19
Сориано
9
Педро
9
Педро
19
Сориано
17
Афеллай
7
Вилья
7
Вилья
17
Афеллай
7
Тинга
0
Глайдсон
0
Глайдсон
7
Тинга
6
Элтон
28
Гуларт
28
Гуларт
6
Элтон
2
Ней
4
Далтон
4
Далтон
2
Ней
4
Д'Алессандро
3
Зе Роберто
3
Зе Роберто
4
Д'Алессандро
11
Андрезиньо
19
Роджиа
19
Роджиа
11
Андрезиньо
23
Болатти
10
Ренан
10
Ренан
23
Болатти
Остались в запасе
Барселона
Интернасьонал
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Барселона - Интернасьонал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
- : -
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 30 тур
Гремио
0 : 0
11.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Альянц Арена
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