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Расписание матчей
Пеньяроль - Барселона Г
Пеньяроль - Барселона Г: обзор матча 15 сентября 2010
Пеньяроль
15.09.2010, среда, 02:15
Южноамериканский Кубок, Финал
2 : 1
Завершен
Барселона Г
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пеньяроль - Барселона Г
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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