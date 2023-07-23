Введите ваш ник на сайте
Слован - Баник: обзор матча 23 июля 2023

Слован
23.07.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Баник
Статистика матча Слован - Баник
Слован
Баник
«Янг Бойз» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
28 августа, 19:50
«Янг Бойз» – «Слован Братислава»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.70
27 августа, 08:24
«Слован» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.80
20 августа, 08:15
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Слован» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 20:05
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
30 июля, 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
23 июля, 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
13 ноября 2024, 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
21 января 2022, 20:10
Слован
Баник
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
1 : 1
21.09.2025
Баник
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Слован
3 : 2
20.09.2025
ДАК 1904
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Баник
1 : 1
17.09.2025
Теплице
Словакия. Найк Лига, 7 тур
Жилина
3 : 3
13.09.2025
Слован
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Баник
0 : 2
13.09.2025
Слован
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Слован
3 : 2
20.09.2025
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 7 тур
Жилина
3 : 3
13.09.2025
Слован
Словакия. Найк Лига, 6 тур
Слован
3 : 2
31.08.2025
Кошице
Лига Европы, 4 раунд
Янг Бойз
3 : 2
28.08.2025
Слован
Словакия. Найк Лига, 5 тур
Земплин Михаловце
1 : 1
23.08.2025
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
1 : 1
21.09.2025
Баник
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Баник
1 : 1
17.09.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Баник
0 : 2
13.09.2025
Слован
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
1 : 0
31.08.2025
Баник
Лига конференций, 4 раунд
Баник
0 : 2
28.08.2025
Целе
