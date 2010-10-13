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Расписание матчей
Депортес Толима - Банфилд
Депортес Толима - Банфилд: обзор матча 13 октября 2010
Депортес Толима
13.10.2010, среда, 05:30
Южноамериканский Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Банфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Депортес Толима - Банфилд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Депортес Толима
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Депортиво Кали
- : -
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