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РПЛ 2026/2027
Лада-Тольятти - Балтика
Лада-Тольятти - Балтика: обзор матча 25 октября 1996
Лада-Тольятти
25.10.1996, пятница, 00:00
Чемпионат России, 33 тур
0 : 5
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лада-Тольятти - Балтика
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0
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Матчи команд
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Лада-Тольятти
1 : 2
12.10.2024
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Пари НН-2
3 : 1
05.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Лада-Тольятти
1 : 0
28.09.2024
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
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Лада-Тольятти
Балтика
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
Вчера, 23:25
6
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:21
8
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
Вчера, 22:41
10
«Балтика» – «Динамо Мх»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Балтика» – «Динамо Мх» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
В Тольятти закрывают футбольный клуб с опытом высшей лиги
2024.11.12 20:47
«Носта» – «Лада Тольятти»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:39
«Лада» – «Сокол Казань»: прогноз на матч 21-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 16:01
КДК оштрафовал «Ладу» за использование болельщиками нацистской символики
2024.08.08 16:26
2
Первый гол нового сезона Фонбет Кубка России забил физрук из лицея ядерных технологий
2024.07.30 18:31
3
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
Вчера, 23:25
6
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:21
8
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
Вчера, 22:41
10
«Балтика» – «Динамо Мх»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Балтика» – «Динамо Мх» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
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