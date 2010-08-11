Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Азербайджан - Кувейт
Азербайджан - Кувейт: обзор матча 11 августа 2010
Азербайджан
11.08.2010, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Кувейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Азербайджан - Кувейт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Кубок арабских наций, 2 тур
Кувейт
1 : 3
06.12.2025
Иордания
Новости команд
Все
Азербайджан
Кувейт
Товарищеские матчи (сборные): шансы Кувейта и Сирии на победу в матче
09:42
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Азербайджан – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Азербайджан – Литва: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Азербайджан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Азербайджан – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Азербайджан – Литва: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Азербайджан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Азербайджан – Лихтенштейн: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
30 сентября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Кувейта и Сирии на победу в матче
09:42
Оман – Кувейт: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.55
8 июня
Аль-Мутава из Кувейта – новый рекордсмен по числу матчей за сборную
2021.06.26 11:16
2
Кувейт исключен из ФИФА до выполнения условий организации
2015.10.16 20:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+