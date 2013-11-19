Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия - Азербайджан
Киргизия - Азербайджан: обзор матча 19 ноября 2013
Киргизия
19.11.2013, вторник, 13:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Азербайджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Киргизия - Азербайджан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
- : -
15.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
09.06.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
03.06.2026
Кения
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
- : -
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Новости команд
Все
Киргизия
Азербайджан
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
Вчера, 10:20
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китайского Тайбэя и Киргизии на победу в матче
12 ноября
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китайского Тайбэя и Киргизии на победу в матче
12 ноября
Киргизия – Ливан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Киргизия – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Киргизия – Палестина: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.6
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
Вчера, 10:20
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Азербайджан – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+