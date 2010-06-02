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Расписание матчей
Гондурас - Азербайджан
Гондурас - Азербайджан: обзор матча 02 июня 2010
Гондурас
02.06.2010, среда, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Азербайджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гондурас - Азербайджан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 2
31.03.2026
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0 : 0
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Никарагуа
2 : 0
14.11.2025
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Гондурас
3 : 0
14.10.2025
Гаити
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
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Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
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Литва
1 : 1
27.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 0
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