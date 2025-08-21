Введите ваш ник на сайте
Левски - АЗ Алкмаар: онлайн-трансляция 21 августа 2025

Левски
21.08.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Ответный матч – 28.08.2025
Не начался
АЗ Алкмаар
Матч
Статистика матча Левски - АЗ Алкмаар
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Георги Аспарухов
Левски
АЗ Алкмаар
Последние матчи
Все
Левски
АЗ Алкмаар
Болгария. Первая лига, 5 тур
Ботев Враца
0 : 0
17.08.2025
Левски
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Волендам
2 : 2
17.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 3 раунд
Вадуц
0 : 1
14.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 3 раунд
Сабах
0 : 2
14.08.2025
Левски
Болгария. Первая лига, 4 тур
Левски
2 : 1
10.08.2025
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 5 тур
Ботев Враца
0 : 0
17.08.2025
Левски
Лига конференций, 3 раунд
Сабах
0 : 2
14.08.2025
Левски
Болгария. Первая лига, 4 тур
Левски
2 : 1
10.08.2025
Спартак Варна
Лига конференций, 3 раунд
Левски
1 : 0
07.08.2025
Сабах
Болгария. Первая лига, 3 тур
Левски
2 : 0
03.08.2025
Славия С
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Волендам
2 : 2
17.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 3 раунд
Вадуц
0 : 1
14.08.2025
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
АЗ Алкмаар
4 : 1
10.08.2025
Гронинген
Лига конференций, 3 раунд
АЗ Алкмаар
3 : 0
07.08.2025
Вадуц
Лига конференций, 2 раунд
АЗ Алкмаар
5 : 0
31.07.2025
Ильвес
