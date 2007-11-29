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Расписание матчей
АЗ Алкмаар - Ларисса
АЗ Алкмаар - Ларисса: обзор матча 29 ноября 2007
АЗ Алкмаар
29.11.2007, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа A, 3 тур
1 : 0
Завершен
Ларисса
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча АЗ Алкмаар - Ларисса
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
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