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Расписание матчей
Динамо Бухарест - Австрия
Динамо Бухарест - Австрия: обзор матча 30 июня 2010
Динамо Бухарест
30.06.2010, среда, 20:30
Товарищеские матчи
3 : 4
Завершен
Австрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо Бухарест - Австрия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
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