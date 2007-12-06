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Расписание матчей
Аустрия - Паниониос
Аустрия - Паниониос: обзор матча 06 декабря 2007
Аустрия
06.12.2007, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа H, 4 тур
0 : 1
Завершен
Паниониос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аустрия - Паниониос
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
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Австрия. Бундеслига, 12 тур
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1 : 1
08.11.2026
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0 : 2
01.11.2026
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2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Паниониос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
0 : 0
18.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 6 тур
Паниониос
0 : 2
11.07.2020
Панетоликос
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Ларисса
0 : 0
06.07.2020
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2 : 1
27.06.2020
Ксанти
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ПАС Ламия
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Паниониос
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