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Расписание матчей
Аустрия - Бордо
Аустрия - Бордо: обзор матча 08 ноября 2007
Аустрия
08.11.2007, четверг, 22:15
Кубок УЕФА, группа H, 2 тур
1 : 2
Завершен
Бордо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аустрия - Бордо
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
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