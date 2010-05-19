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Расписание матчей
Австралия - Вьетнам
Австралия - Вьетнам: обзор матча 19 мая 2010
Австралия
19.05.2010, среда, 11:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Вьетнам
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Австралия - Вьетнам
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
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Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Чемпионат мира, 2 тур
США
2 : 0
19.06.2026
Австралия
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 1
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 1
08.07.2026
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