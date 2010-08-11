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Расписание матчей
Словения - Австралия
Словения - Австралия: обзор матча 11 августа 2010
Словения
11.08.2010, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Австралия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Словения - Австралия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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