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Расписание матчей
Польша - Австралия
Польша - Австралия: обзор матча 07 сентября 2010
Польша
07.09.2010, вторник, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Австралия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Польша - Австралия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
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05.10.2026
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6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
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3 : 1
28.09.2026
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Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
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Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
13.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
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29.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
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03.07.2026
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0 : 0
26.06.2026
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Информация о матче
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